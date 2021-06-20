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يواجه الاتحاد السكندري بنهائي دوري كرة السلة

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الزمالك يواجه الاتحاد السكندري بنهائي دوري كرة السلة يواجه الاتحاد السكندري بنهائي دوري كرة السلة

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يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد في تمام السابعة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر.

كان اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، قد أعلن إقامة مباريات الدور النهائي أيام 20 و22 و24 و26 و28 من شهر يونيو الحالي.

وكان الزمالك بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش قد تأهل للدور النهائي بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة (3-0)، في سلسلة مباريات الدور قبل النهائي.

كما وصل الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفني أحمد مرعي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-0)، في سلسلة مباريات الدور قبل النهائي.

وتقام البطولة بنظام «البلاي أوفس» إذ من المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 22 و24 و26 و28 من شهر يونيو الحالي، وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول للاقتراب خطوة من حصد لقب دوري السوبر وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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