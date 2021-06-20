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محافظ بني سويف : إزالة 551 حالة تعدٍ على النيل بمساحة 210 آلاف متر

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محافظ بني سويف : إزالة 551 حالة تعدٍ على النيل بمساحة 210 آلاف متر محافظ بني سويف : إزالة 551 حالة تعدٍ على النيل بمساحة 210 آلاف متر

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، التي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم «أمس السبت» إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2000 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 551 حالة تعد على مساحة إجمالية 209 آلاف و861 متراً مربعاً، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى صباح اليوم.

وأضاف أحمد إبراهيم، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً إلى أن تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

المصرى اليوم

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