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بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و«القومي للمرأة» لدعم تمكين النساء اقتصاديا

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بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و«القومي للمرأة» لدعم تمكين النساء اقتصاديا بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و«القومي للمرأة» لدعم تمكين النساء اقتصاديا

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وقعت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى توريد شركات ووحدات الإنتاج الحربي المستلزمات اللازمة، لتنفيذ مشروعات المجلس القومي للمرأة ومنها أجهزة لاستخلاص الزيوت العطرية من النباتات، في إطار دعم المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تقديم كل الاستشارات الهندسية، وكذا توريد المستلزمات الخاصة للمجلس لرفع كفاءة منشآته.

أوضحت مايا مرسي، أن التعاون يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصري والحد من الاستيراد، مؤكدة دعم وزارة الإنتاج الحربي لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع، كما أشادت بدور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وعقب توقيع البروتوكول أهدت الدكتورة مايا مرسي درع المجلس القومي للمرأة كما أهدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسي درع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

المصرى اليوم

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