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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي طنطا

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي طنطا وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادي طنطا

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان الوزارة ،اليوم الأحد، فايز العريبي رئيس نادي طنطا؛ لبحث مطالب النادي من دعم خلال الفترة المقبلة.

قدم رئيس نادي طنطا مجموعة من الملفات على وزير الشباب والرياضة خاصة بدعم النادي وصيانة الصالة المغطاة، ومجهودات مجلس الإدارة بشأن الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء، ومقترح إقامة مشروع استثماري في جزء من أرض النادي غير المستغلة وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة لكافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وتقديم الدعم لها لتقوم بدورها على أكمل وجه، موجهاً بدراسة جميع الطلبات التي قدمها رئيس نادي طنطا، والإفادة بنتائج تلك الدراسات تمهيداً للبدء في تنفيذها وفق الأولويات التي يحتاجها النادي لخدمة الأعضاء.

المصرى اليوم

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