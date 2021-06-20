غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في امتحانات الدبلومات في كفرالشيخ

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أدى 32 ألف و600 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية ب 139 لجنة ب 13 إدارة امتحاناتهم، فأدى طلاب دبلوم الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات امتحان مادة الفيزياء العامة، والطلاب نظام الخمس سنوات مادة اللغة الانجليزية ،وطلاب الاعدادي المهني الصناعي مادة اللغة الانجليزية ،والتعليم الفندقي مادة تاريخ مصر، وطلاب التعليم التجاري مواد فنية تجارية، وطلاب التعليم الزراعي مادة اللغة الانجليزية فترة أولى وإدارة المشروعات الصغيرة فترة ثانية ،وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبوابات الكترونية وقياس درجات الحرارة، وتباعد اجتماعي، حفاظا على سلامة الطلاب، وتم توزيع كمامات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأصيب طالب بحالة إغماء بفصول اصلاح الحامول التجارية وتم نقله للمستشفى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل الوزارة ،بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 42 استراحة تستقبل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، واستراحات خاصة للسيدات وأخرى للرجال.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن غرفة العمليات، تابعت أداء طلاب الدبلومات الفنية «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي وإعداد مهني، سواء كانت الدبلومات نظام ال3 سنوات أو 5 سنوات»، الإمتحان في ثاني أيامها، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، وعدد الطلاب والطالبات في اللجنة 14 طالباً بكل لجنة فرعية ،وهناك الالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

كما لم ترصد غرفة العمليات بالمنطقة الازهرية برئاسة الدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية، أي شكاوى أو مخالفات، وأدى 5 آلاف و780 طالب وطالبة، و9 طلاب شعبة العلوم الاسلامي بالقسم الأدبي مادة الفقه والانشاء، بحضور وفد من قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الأزهر، تفقد اللجان بالمعاهد الأزهرية ال 36 لجنة.

وطالب الدكتور عبدالناصر الشهاوي، بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة والهدوء داخل وخارج اللجنة، وذلك من خلال تفقد الإجراءات التأمينية التي اتخذتها إدارة سيدى سالم التعليمية الأزهرية، لتأمين سلامة الطلاب والعاملين باللجنة، كما تفقد رئيس المنطقة خلال جولته حجرة العزل الصحي للوقوف على التجهيزات التي أعدت لها، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك حمايةً للطلاب والأعضاء المشاركين بأعمال الامتحانات.

كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين، مع مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة والتنبيه على الطلاب بعدم تبادل أي أدوات مثل الأقلام وغيرها.. فضلاً عن توفير ممرضة أو مراقب صحي باللجنة لمتابعة حالة الطلاب، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للجان يومياً بصفة مستمرة حرصًا على نجاح سير الامتحانات.

