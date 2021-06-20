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عميد طب طنطا يشارك في جلستين علميتين بمؤتمر الجمعية المصرية لتصحيح الإبصار

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عميد طب طنطا يشارك في جلستين علميتين بمؤتمر الجمعية المصرية لتصحيح الإبصار عميد طب طنطا يشارك في جلستين علميتين بمؤتمر الجمعية المصرية لتصحيح الإبصار

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شارك الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس ‏إدارة المستشفيات الجامعية، بجلستين علميتين بالمؤتمر الدولى الثالث والثلاثون للجمعية المصرية لجراحات العدسات وتصحيح الإبصار الذي عقد بمدينة الإسكندرية.

قال عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن فعاليات الجلسة الأولى تناولت العمليات الخاصة بجراحات المياه البيضاء وزرع العدسات، بينما تناولت الجلسة الثانية الصعوبات والتقنيات الحديثة والمتقدمة جدًا في عمليات المياه البيضاء باستخدام أحدث أجهزة التفتيت بالموجات الصوتيه والليزر.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر شهدت أيضا إجراء عمليات حية وبثها مباشرة داخل القاعات بمشاركة أكثر من 400 طبيب على مستوى الجمهورية من الأساتذة والاستشاريين على مستوى والمعاهد المتخصصه منهم 12 طبيبا أجنبيا وعربيا من خلال استخدام تقنية Zoom.

المصرى اليوم

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