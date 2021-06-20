أخبار عاجلة

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لماذا قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما؟

Print
روسيا.. لماذا قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما؟ .. لماذا قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما؟
حاول الفرار خارج البلاد.. وهكذا منعه كورونا من السفر

روسيا.. لماذا قتل خطيبته بطريقة مروعة قبيل زفافهما؟

حكمت محكمة روسية على رجل بالسجن لمدة 14 عامًا ونصف العام، بعد قيامه بضرب خطيبته حتى الموت، قبل وقت قصير من زواجهما.

وحسب موقع "الحرة"، فقد قام آلكساندر فورونين (26 عامًا)، بضرب خطيبته 83 ضربة منفصلة، ما أدى إلى وفاتها.

وذكر الموقع أن فورونين هو ابن واحد من كبار ضباط جهاز الأمن السابق في المخابرات السوفييتية.

وعثرت السلطات على جثة الضحية، مارينا بانكراتوفا (26 عامًا) في غرفة النوم بشقتها، وكانت مصابة بجراح بالغة.

وبحسب وثائق محكمة في موسكو، فقد تم تشويه وجه الضحية وكسر جمجمتها باستخدام جسم مجهول، قد يكون كرسيًا أو رأس فأس.

وحاول القاتل فورونين الفرار خارج البلاد بعد قتل خطيبته، إلا أن قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا منعته من السفر حتى تم القبض عليه.

وتمت محاصرة القاتل الهارب فورونين في حديقة بالعاصمة موسكو، بعد أن أقنعه والده بتسليم نفسه.

وخلال التحقيقات، أكدت خمس من صديقات الضحية أن فورونين كان شخصًا عنيفًا يتعمد إيذاء خطيبته.

وادعى فورونين بأنه بريء أمام المحكمة، وأنكر تذكره أي تفاصيل بشأن الحادثة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد رجوعها إلى كاميرات المراقبة، والتي أثبتت عدم دخول أي شخص سوى الجاني إلى شقة الضحية، موقع الجريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

إثيوبيا تشكر روسيا على دعمها في أزمة سد النهضة

إثيوبيا تشكر روسيا على دعمها في أزمة سد النهضة

الجامعة العربية تعلق على موقف روسيا في مجلس الأمن من سد النهضة

الجامعة العربية تعلق على موقف روسيا في مجلس الأمن من سد النهضة

روسيا تسجل ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة منذ 142 سنة (تفاصيل)

روسيا تسجل ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة منذ 142 سنة (تفاصيل)