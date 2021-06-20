أخبار عاجلة

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

للمرة الثانية خلال شهر.. انفجارات تدوي في مستودع للأسلحة في صربيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ماكرون: سنبدأ إغلاق قواعدنا بشمال مالي

ماكرون: سنبدأ إغلاق قواعدنا بشمال مالي

التلفزيون الإيراني: انفجار جسم مجهول بطهران

التلفزيون الإيراني: انفجار جسم مجهول بطهران

شاهد.. نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

شاهد.. نقل معدات عملاقة عبر نهر آمور الروسي

قرار أممي بتمديد آلية نقل المساعدات لسوريا

قرار أممي بتمديد آلية نقل المساعدات لسوريا