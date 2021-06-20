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إيداع مودة الأدهم قفص الاتهام استعدادا للحكم عليها في «الاتجار بالبشر»

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إيداع مودة الأدهم قفص الاتهام استعدادا للحكم عليها في «الاتجار بالبشر» إيداع مودة الأدهم قفص الاتهام استعدادا للحكم عليها في «الاتجار بالبشر»

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اودع حرس محكمة جنايات القاهرة،مودة الأدهم، واخرين حجز المحكمة استعدادا، للحكم عليهم في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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