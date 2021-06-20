رئيس شنايدر إلكتريك يحصد لقب أفضل رئيس تنفيذي في 2021

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نال جان باسكال تريكوار رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، لقب أفضل رئيس تنفيذي خلال العام 2021 بحسب تصنيف شركة Glassdoor وذلك تقديراً لجهوده والتزامه المستمر ببناء ثقافة شاملة للموظفين مدعومة بعوامل التمكين وتساهم في دفع الابتكار والاستدامة.

وأصدرت Glassdoor، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في تقديم رؤى متعمقة حول الوظائف والشركات، جائزتها السنوية لاختيار وتكريم أفضل الموظفين والرؤساء التنفيذيين في بلدان أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

واحتل تريكوار المرتبة الثانية في فرنسا والثامنة في كندا بناءً على مشاركات الموظفين غير المعروفة والطوعية طوال العام الماضي. وعلى الصعيد العالمي، حصل تريكوار على نسبة 97٪ من أصوات الموظفين المشاركين في الاستبيان، أي أعلى بـ 24 نقطة من المتوسط الذي حددته Glassdoor لاختيار أفضل الرؤساء التنفيذيين.

وقال تشارليز لي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شنايدر إلكتريك: «الأشخاص العظماء يجعلون من شنايدر إلكتريك شركة عظيمة. ويسعدني أن يدرك موظفونا أننا نحقق بشكل جماعي هدفاً ذا مغزى لتمكين التقدم والاستدامة للجميع. وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون بتوفير فرص متكافئة للجميع وفي كل مكان حتى يتم تمكين موظفينا من الابتكار وتحقيق مستوى عالٍ من التوازن في إدارة حياتهم وأعمالهم».

ومنذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2006، ساهم تريكوار بفضل رؤيته القيادية في تحويل شنايدر إلكتريك إلى مجموعة عالمية، مما أدى إلى توسيع نطاق أنشطة الشركة من مزود للمنتجات الكهربائية إلى مورد للأنظمة الرقمية. وأدى التزام تريكوار بالاستدامة، الذي قام على أساس «تمكين الجميع لتحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا».

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تمديد فترة عضوية تريكوار في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية حيث أنهى مهمته التي استمرت خمس سنوات كأحد رواد حملة #HeForShe IMPACT التي أطلقتها الأمم المتحدة. وعلى مدى السنوات الست الماضية، قاد تريكوار الشركة لتحقيق ثلاثة التزامات للنهوض بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك رفع نسبة المساواة في الأجور في جميع أنحاء العالم إلى 99.6٪ من القوى العاملة العالمية، فوق الهدف الأولي البالغ 95٪.

جدير بالذكر أنه عندما يرسل الموظفون آرائهم حول صاحب العمل إلى Glassdoor، يُطلب منهم تقييم عدة عوامل مرتبطة بتجربة عملهم. وتشمل هذه العوامل معرفة آرائهم حول مدى التزام وكفاءة رؤسائهم التنفيذيين وكذلك الإدارة العليا، من بين أمور أخرى. وعلى وجه التحديد، يُطلب من الموظفين الإبلاغ عما إذا كانوا يوافقون أو يرفضون أو ليس لديهم رأي بشأن أداء رئيسهم التنفيذي. ومن بين 1.5 مليون صاحب عمل ممن تمت مراجعة المعلومات حول أدائهم والتزامهم على موقع Glassdoor، يبلغ متوسط الموافقة على نيل الرئيس التنفيذي بلقب الأفضل 73٪.