فوز طلاب مدينة زويل بالمركز الثاني بمسابقة جين ايجيبت..ابتكروا روبوت لأصحاب الشلل النصفي

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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة جين ايجبت ( الكل يستطيع) لدعم حقوق الإعاقة والشمولية برعاية سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز فريق ( DERDO) المكون من كل من الطالبة آيه حسام الدين من قسم هندسة الطيران والفضاء والطالبة مريم محمد سعيد من قسم الطب الحيوي بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية لأصحاب الشركات الناشئة.

وشارك في اللجنة المنظمة ميشيل انجولو ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة ووائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهبة الزاهد المدير التنفيذي لجين مصر.

حيث تهدف المسابقة بابراز وتنفيذ العديد من البرامج والانشطة المحلية المصممة لمساعدة رواد الأعمال لاستكشاف امكانياتهم وتطوير أفكارهم وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة مع نظام ريادة الأعمال في مصر من خلال ابتكارات علمية جديدة تساعد أصحاب الهمم على تطوير حياتهم بشكل أفضل.

تمكن فريق (DERDO) المكون من طالبتان من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بابتكار روبوت لاصحاب الشلل النصفي للجزء السفلي من جسم الإنسان مهمته أن يعمل على ترجمة إشارات المخ ويقوم بتحويلها الي حركة ,حيث استطاع الفريق أن يبتكر نموذج أولي من الروبوت لتحويل حياة أصحاب الهمم الى حياة افضل بفضل التطور التكنولوجي وما توصل اليه العلم و صغار المبتكرين.

تعد مشاركة طلاب مدينة زويل في المسابقة، أحد أهم الجهود التي تبذلها المدينة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والذي يهدف إلى دعم جميع الفئات ودمجها اقتصاديا في المجتمع.