أخبار عاجلة

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فوز طلاب مدينة زويل بالمركز الثاني بمسابقة جين ايجيبت..ابتكروا روبوت لأصحاب الشلل النصفي

Print
فوز طلاب مدينة زويل بالمركز الثاني بمسابقة جين ايجيبت..ابتكروا روبوت لأصحاب الشلل النصفي فوز طلاب مدينة زويل بالمركز الثاني بمسابقة جين ايجيبت..ابتكروا روبوت لأصحاب الشلل النصفي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة جين ايجبت ( الكل يستطيع) لدعم حقوق الإعاقة والشمولية برعاية سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز فريق ( DERDO) المكون من كل من الطالبة آيه حسام الدين من قسم هندسة الطيران والفضاء والطالبة مريم محمد سعيد من قسم الطب الحيوي بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية لأصحاب الشركات الناشئة.

وشارك في اللجنة المنظمة ميشيل انجولو ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة ووائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهبة الزاهد المدير التنفيذي لجين .

حيث تهدف المسابقة بابراز وتنفيذ العديد من البرامج والانشطة المحلية المصممة لمساعدة رواد الأعمال لاستكشاف امكانياتهم وتطوير أفكارهم وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة مع نظام ريادة الأعمال في مصر من خلال ابتكارات علمية جديدة تساعد أصحاب الهمم على تطوير حياتهم بشكل أفضل.

تمكن فريق (DERDO) المكون من طالبتان من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بابتكار روبوت لاصحاب الشلل النصفي للجزء السفلي من جسم الإنسان مهمته أن يعمل على ترجمة إشارات المخ ويقوم بتحويلها الي حركة ,حيث استطاع الفريق أن يبتكر نموذج أولي من الروبوت لتحويل حياة أصحاب الهمم الى حياة افضل بفضل التطور التكنولوجي وما توصل اليه العلم و صغار المبتكرين.

تعد مشاركة طلاب مدينة زويل في المسابقة، أحد أهم الجهود التي تبذلها المدينة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والذي يهدف إلى دعم جميع الفئات ودمجها اقتصاديا في المجتمع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021