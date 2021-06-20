اكتشاف 45 إصابة بالسلالة الهندية في مدرسة إسرائيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه وفق الفحوصات الأولية، تم اكتشاف 45 إصابة جديدة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا داخل مدرسة إسرائيلية قرب حيفا.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذه الإصابات سجلت داخل مدرسة كرميم في منطقة مجلس بنيامينا، مشيرةً إلى أن مصدر تفشي المرض قيد التحقق.

ويشتبه أن أفراد عائلة إسرائيلية عادت من الخارج هي السبب في تفشي المرض.

وأعلنت تل أبيب الثلاثاء الماضى، فعليا قرار إلغاء ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة بإسرائيل.

وبحسب موقع «واللا نيوز» العبري، يشمل الإلغاء أماكن الترفيه ووسائل النقل وأماكن العمل والتوظيف بعد حوالي شهر من قرار إلغاء ارتدائها في الأماكن المفتوحة.

وأشار إلى أنه بهذا القرار تم إنهاء جميع قيود كورونا داخل إسرائيل بالكامل.