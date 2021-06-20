أبرزهم سانشو وفيراتي.. نجوم مازالوا ينتظرون المشاركة الأولى في «يورو 2020»

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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» الأحد، وسط توقعات تشير لظهور بعض اللاعبين البارزين الذين لم يكن لديهم فرصة للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات السابقة.

لا تعاني معظم القوى الأوروبية من نقص في المواهب ويمكنها إشراك فريقين كبيرين بهذا النوع من العمق الذي يتمتع بهما الفريق، ما يعنيه هذا أيضًا هو أن العديد من اللاعبين الكبار قد يفشلون في لعب التشكيلة الأساسية لأممهم على الرغم من وجودهم في الفريق.

الانسجام بين اللاعبين مهم جدًا في البطولات الكبرى مثل يورو 2020، إذا كان أداء المنتخب جيدًا، فسيكون المدير الفني حذرًا بشأن إجراء تغييرات أو إدخال لاعب جديد في التشكيلة قد يكون هذا هو السبب وراء عدم مشاركة بعض النجوم الكبار حتى الآن.

مباريات الجولة الأولى والثانية أظهرت لنا أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين فيما يتعلق بالعديد من المنتخبات ويأتي أبرزهم المنتخب الإنجليزي والإسباني.

نتيجة لذلك، يمكن أن يغيروا الأمور في الأسابيع القادمة ويمكننا حتى الآن أن نرى بعضًا من أكبر النجوم الذين لم يلعبون مع منتخبات بلدهم حتى الآن.

دعونا نلقي نظرة على خمسة نجوم لم يشاركوا بعد في يورو 2020..

5- روبن نيفيز- البرتغال، ولفرهامبتون:

لم يلعب روبن نيفيس، لاعب خط وسط ولفرهامبتون، دقيقة واحدة مع البرتغال في يورو 2020. اختار المدرب فرناندو سانتوس حتى الآن اللعب بالثنائي دانيلو بيريرا وويليام كارفالو وكانت النتائج مُخيبة للآمال إلى حد ما.

من الأفضل عدم الاعتماد كثيرًا على فوز البرتغال 3-0 في مواجهتهم الافتتاحية أمام منتخب المجر. جميع أهدافهم الثلاثة جاءت بعد الدقيقة 80 وكان هناك الحظ والتوفيق في أول هدفين. لكن ما حدث أمام ألمانيا والسقوط المدوي كان متوقعًا.

كان دانيلو وويليام كارفالو بطيئين للغاية ولم يتمكنوا من مواكبة لاعبين من الطراز الرائع مثل توني كروس وجوندوجان. لم يتمكنوا من تقديم الكثير من الدعم لخط الدفاع وعانت البرتغال. من الواضح في هذا اليوم أن لاعبي المدرب سانتوس يفتقرون إلى القوة في خط الوسط لكن لديهم خيارًا رائعًا في روبن نيفيس.

نيفيز لاعب وسط عنيد ولديه مدى تمريرات رائع. بعد هزيمة السبت أمام ألمانيا برباعية مقابل هدفين، حان الوقت بالتأكيد لسانتوس لإضافة بعض التعديلات على تشكيلته. يجب إدراج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في التشكيلة الأساسية للمباريات القادمة.

4- بن تشيلويل- إنجلترا، تشيلسي:

فاجأ جاريث ساوثجيت الجميع عندما اختار كيران تريبير ليبدأ مركز الظهير الأيسر في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020 إنجلترا أمام كرواتيا. لم يتمكن تريبير من تقديم أي نوع من المرونة على الجانب الأيسر وتم استبداله بظهير مانشستر يوناتيد لوك شو في الشوط الثاني.

لم يستطع الظهير الأيسر للشياطين الحمر فعل الكثير لأن بقية زملائه لم يساعدوا في الوصول للمناطق الخطرة وفشلوا في تقديم أي نوع من الدعم له. قال ساوثجيت إن تشيلويل يجب أن يظل مستعدًا للمشاركة. يمكن استدعاؤه لخوض المباراة القادمة أمام منتخب جمهورية التشيك.

لقد حظي لاعب تشيلسي بموسم مثير للإعجاب بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي. يمكنه تقديم جزء هجومي جيد للأسود الثلاثة، الذين يرغبون في تقديم أي شيء مميز خلال مُنافسات يورو 2020.

3- ديفيد دي خيا- إسبانيا، مانشستر يونايتد:

لم يكن حارس مرمى مانشستر يونايتد في أفضل حالاته خلال الموسمين الماضيين. لم يلعب ديفيد دي خيا مع إسبانيا منذ هزيمتها في دوري الأمم الأوروبية أمام أوكرانيا في أكتوبر 2020. اختار المدرب لويس إنريكي مشاركة أوناي سيمون كأساسي، الذي أدى عملاً جيدًا مع أتليتيك بيلباو في موسم 2020-21، في أول مباراتين لمنتخب لاروخا.

يبقى أن نرى ما إذا كان إنريكي سيُقرر إقصاء سيمون من التشكيلة الأساسية في المباريات القادمة وإعادة دي خيا إلى مكانه أم لا.

2- جادون سانشو- إنجلترا، بوروسيا دورتموند:

لم يلعب جادون سانشو، أحد أكثر المواهب في إنجلترا، دقيقة واحدة بعد في يورو 2020. وقدم جناح بوروسيا دورتموند الألماني موسمًا ممتازًا، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة خلال جميع المسابقات.

افتقرت إنجلترا إلى الحدة والإبداع في الثلث الأخير حتى الآن مع استمرار ساوثجيت في الاعتماد على ثلاثي الأمام رحيم سترلينج وفيل فودين وهاري كين. باستثناء هدفه ضد كرواتيا، كان سترلينج غير لائق في كلتا المباراتين. لم يكن فودين قادرًا على تقديم أي إضافة تُذكر خلال المباريات السابقة.

الأسود الثلاثة في حاجة ماسة لتغيير الأمور في الهجوم إذا أرادوا تقديم شيء في يورو 2020. لديهم الكثير من الحلول على مقاعد البدلاء. حان الوقت حصول سانشو على فرصة المُشاركة وخلق فرص لهاري كين وزملائه.

1- ماركو فيراتي- إيطاليا، باريس سان جيرمان:

بدأت إيطاليا بداية رائعة في بطولة أوروبا 2020، حيث فازت على كل من تركيا وسويسرا بنفس النتيجة 3-0. والرائع في هذا، إنهم فعلوا ذلك بدون نجم خط الوسط ماركو فيراتي.

وغاب لاعب وسط باريس سان جيرمان عن أول مباراتين بسبب إصابة في الركبة. في غيابه، تألق مانويل لوكاتيلي وقدم الإضافة الحقيقية لوسط الأزوري، ولكن أكد روبرتو مانشيني أن فيراتي يمكن أن يلعب في المباراة الثالثة لإيطاليا بالمجموعة أمام ويلز.

لا شك أن دخول فيراتي سيجعل إيطاليا أكثر قوة لا يستهان بها. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو أحد أفضل اللاعبين في أوروبا. مع وجود لوكاتيلي إلى جانبه، من المتوقع أن يساعد فيراتي منتخب بلاده على احتلال صدارة المجموعة الأولى.