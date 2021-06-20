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مروان محسن يبلغ الأهلى رفضه الدخول فى صفقات تبادلية ويتمسك باستكمال عقده

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مروان محسن يبلغ الأهلى رفضه الدخول فى صفقات تبادلية ويتمسك باستكمال عقده مروان محسن يبلغ الأهلى رفضه الدخول فى صفقات تبادلية ويتمسك باستكمال عقده

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رفض مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب في حالة الاستغناء عن خدماته هذا الموسم، وانهاء عقده مع نادى.

وأبلغ اللاعب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى رفضة الرحيل عن النادى الأهلى هذا الموسم وأكد له أنه متمسك باستكمال مدة عقدة كاملة.

وعلمت «الصري اليوم» أن اللاعب طالب سيد عبدالحفيظ بضرورة منحه الاستغناء الخاص به في حالة رغبة الجهاز الفني في رحيله وعدم إجباره على الانضمام لناد معين في صفقة تبادلية.

وتردد أن بيتسو موسيماني أبلغ مروان محسن بعد الحاجة لجهودة الفترة المقبلة واعتماده بصفة أساسية على محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا فضلا عن احتمالية عودة أحمد ياسر ريان والتعاقد مع مهاجم أفريقي مما يصعب من فرص مشاركته في المباريات الموسم المقبل خصوصا بعدما حصل على فرصته كاملة في المشاركة في المباريات ولم يستغلها بشكل قوي.

وكان نادى الجونة قد أبدى رغبة التعاقد مع اللاعب في صفقة تتضمن تنازل الجونة عن بعض مستحقات والتر بواليا التي تقدر بمليون دولار.

المصرى اليوم

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