أمانة عسير تنفذ 14097 جولة رقابية وتغلق 21 منشأة خلال أسبوعين

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سجلت 120 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 14.097 جولة تفتيشية، على مدى الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن تسجيل نحو 120 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، فضلا عن إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليلاً على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

ووجّه "الحميدي" الشكر إلى أصحاب المنشآت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية وتطبيقهم للاشتراطات الصحية، مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية؛ من أجل صحة وسلامة الجميع.

وأوضح "الحميدي" أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.أمانة منطقة عسير