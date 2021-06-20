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محمد بن دايل رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية الثقافي

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محمد بن دايل رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية الثقافي محمد بن دايل رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية الثقافي
خبرة قيادية وعملية تقارب 20 عاماً في قطاع الاستثمار

محمد بن دايل رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية الثقافي

أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، قراراً بتعيين محمد بن عبدالرحمن بن دايل رئيساً تنفيذياً للصندوق الذي يُعنى بدعم مشاريع منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في القطاعات الثقافية المختلفة والمجالات الداعمة لها.
ويمتلك بن دايل خبرة قيادية وعملية تقارب 20 عاماً في قطاع الاستثمار، حيث تقلد في سيرته المهنية العديد من المناصب القيادية كان آخرها مديراً تنفيذياً للعمليات الاستثمارية في شركة الاستثمارات الرائدة، كما عمل في إدارة الخزينة بشركة أرامكو ، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مصرف الإنماء.
ويأتي تعيين محمد بن دايل ضمن خطط الصندوق لاستقطاب الكفاءات الوطنية، ولضمان تنفيذ خططه التنموية الداعمة للاستثمار في القطاعات الثقافية المختلفة، عبر تقديم برامج تنموية متنوعة بآليات مختلفة، لتطوير المشهد الثقافي بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
يذكر أن بن دايل حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن والبكالوريوس في المالية من جامعة جورج واشنطن ولديه عدد من المؤهلات في مجالات إدارة الخزينة والاستثمار.صندوق التنمية الثقافي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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