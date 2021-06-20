تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:28 صباحاً
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:28 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:14 صباحاً
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:14 صباحاً
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية
-
الأحد 11 يوليو 2021 07:00 صباحاً
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:40 صباحاً
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
ليه أسعار الجملة مش زى سعر المستهلك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 20 يونيو 2021 02:10 مساءً
83
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
دموع الطلاب من صعوبة العربى و5 حالات غش.. أبرز مشاهد أول أيام الثانوية العامة
فيديو اليوم السابع
السبت 10 يوليو 2021 04:52 مساءً
تعرف على عدد السكان ونسبة الذكور والإناث بجناح "التعبئة والإحصاء" بمعرض الكتاب
فيديو اليوم السابع
السبت 10 يوليو 2021 04:52 مساءً
3 طرق سهلة لتنظيف الكرشة من غير مجهود
فيديو اليوم السابع
السبت 10 يوليو 2021 04:09 مساءً
عوامل دعمت صعود الذهب عالميًا وفي مصر
فيديو اليوم السابع
السبت 10 يوليو 2021 03:40 مساءً
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews