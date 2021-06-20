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«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط
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الأحد 11 يوليو 2021 07:28 صباحاً
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠
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الأحد 11 يوليو 2021 07:28 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة
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الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين
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الأحد 11 يوليو 2021 07:20 صباحاً
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:14 صباحاً
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى
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الأحد 11 يوليو 2021 07:14 صباحاً
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:00 صباحاً
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 صباحاً
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور
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الأحد 11 يوليو 2021 05:25 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوثيون يعلنون قصف السعودية بطائرات مسيرة والتحالف العربي يعترض 17 منها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 20 يونيو 2021 02:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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