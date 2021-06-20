أخبار عاجلة

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي 425 ألف جنيه

Print
إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي 425 ألف جنيه إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي 425 ألف جنيه

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، السبت، تراجع بسيط، وحققت إجمالي 425 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 134 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 134 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»،103 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 32 ألف جنيه.

وتزيل القائمة فيلم«الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي محققاً 19 ألف جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

في ذكرى عيد ميلادها.. نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

صفر المية الحالة ضنك ✋ طفل المهرجانات معاذ موزة فى ميدلى بين أغانيه وأغانى شيرين وأحمد سعد

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

سر لقاء سوسن بدر وشيرين رضا في «بلونة» أعلى جبل لبنان.. تعرف على التفاصيل

نجم المهرجانات الطفل معاذ موزة يبدع فى أغانى شيرين وأحمد سعد ورضا البحراوى وآدم

نجم المهرجانات الطفل معاذ موزة يبدع فى أغانى شيرين وأحمد سعد ورضا البحراوى وآدم