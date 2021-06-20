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وزير الرياضة يبحث ترتيبات استضافة لبطولة أفريقيا لـ«السامبو»

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وزير الرياضة يبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة أفريقيا لـ«السامبو» وزير الرياضة يبحث ترتيبات استضافة لبطولة أفريقيا لـ«السامبو»

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان الوزارة، كلاً من سيرجي تايكوف المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسامبو، ودليل الصقلي رئيس الكونفدرالية الإفريقية للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، وصوفيا روزانوف أمين عام الاتحاد الدولي للسامبو.

ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة باستضافة لبطولة إفريقيا للسامبو المقرر تنظيمها بهيئة استاد القاهرة الدولي في الفترة 28-31 يوليو المقبل بمشاركة نحو 22 دولة من مختلف دول العالم.

رحب وزير الشباب والرياضة بممثلي الاتحاد الدولي والإفريقي لرياضة السامبو الذين يزورون مصر الفترة الراهنة، مشيراً إلى استعداد مصر التام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مطالباً بالاستعداد على مستوى التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية للبطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والاتحاد الدولي للسامبو، والعمل على نشر اللعبة بالمجتمع، والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في هذا الأمر، لافتاً إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل لاتحاد الكيك بوكسينح لتأدية دوره على أكمل وجه.

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسامبو إعجابه بمستوى المنشآت الرياضية الموجودة بمصر، ومنها هيئة استاد القاهرة المقرر استضافته لمنافسات البطولة الإفريقية للسامبو، كاشفاً عن إمكانية إسناد ملف استضافة بطولة العالم للسامبو لمصر مستقبلاً بفضل الامكانيات التي تتميز بها.

حضر الاجتماع الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ومريم يحيى رئيس لجنة السامبو بالاتحاد، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير، ومحمد الصفتي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.

يذكر أن السامبو قد نشأت في ، وتحتوي على بعض التقنيات من فنون القتال المختلفة مثل الجودو، والملاكمة، والمصارعة.

المصرى اليوم

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