كانيرفا: مواجهة بلجيكا الأهم في تاريخ فنلندا

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قال ماركو كانيرفا المدير الفني للمنتخب الفنلندي، إن المباراة المقررة أمام المنتخب البلجيكي غدا الاثنين تعد «أهم مباراة في تاريخ كرة القدم الفنلندية»، حيث لا يزال منتخب فنلندا يمتلك فرصة التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويلتقي المنتخبان الفنلندي والبلجيكي، غدا الإثنين على ملعب ستاد «جازبروم أرينا» بمدينة سان بطرسبرج الروسية، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، والتي تشهد أيضا لقاء المنتخب الروسي مع نظيره الدنماركي على ملعب «باركن ستاديون» في كوبنهاجن.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 6 نقاط، وقد حسم تأهله لدور الـ16، ويليه منتخبا روسيا وفنلندا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب الدنماركي المجموعة بدون رصيد من النقاط.

واستهل المنتخب الفنلندي مبارياته في كأس الأمم الأوروبية بالفوز على الدنمارك (1-0) ثم خسر أمام روسيا (0-1).

وقد يكون إحراز المركز الثالث في المجموعة كافيا للتأهل، لكن المنتخب الفنلندي بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا لضمان التأهل.

وقال كانيرفا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد: «الحلم الكبير بأيدينا. هو أمر جميل أن نمتلك هذه الفرصة. سنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا الحلم».

وقد تتعقد الحسابات في المجموعة عبر المباراة الأخرى بين الدنمارك وروسيا، المقررة في التوقيت نفسه، لكن كانيرفا قال إن فريقه لن ينشغل بالأحداث في المباراة الأخرى.

وواصل كانيرفا: «حتى فرصة الفوز بصدارة هذه المجموعة لا تزال متاحة. الأمر بأيدينا».

وختم: «الجانب الأهم في مهمتنا هو التركيز على الجزء الذي يمكننا التأثير فيه بأنفسنا، وهو مباراتنا».