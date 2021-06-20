«جانتس» يطالب بإنشاء لجنة تحقيق في «أخطر القضايا العسكرية بتاريخ إسرائيل»

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح يوم الأحد، بأنه من المقرر أن يطرح وزير الجيش «بيني جانتس» على حكومة «بينيت» مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء السفن الحربية والغواصات.

وقال جانتس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «لا يجوز إبقاء علامات الاستفهام حول هذه القضية، بل يجب استخلاص العبر من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ دولة إسرائيل».

وأضاف، أنه يعتزم العمل على إنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، ستكون لها القدرة على فحص معمق ومستقل، على عكس لجنة الوزارة التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر في ظل معارضة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لإقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية«.

وتعليقا على ذلك، قال حزب «الليكود» المعارض بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيليل السابق بنيامين نتنياهو، إن جانتس يواصل ملاحقة نتنياهو ويزج الأجهزة الأمنية بالصراع السياسي.

وأضاف حزب المعارضة أن غانتس نفسه أكد مرارا أنه لا داعي للتحقيق في القضية، لأن الجهات المعنية وفي طليعتها المستشار القانوني للحكومة، «درست القضية ولم تجد فيها شيئا».

يذكر أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية «تيسنكروب»، وفي مركزها صفقتان بمبلغ ملياري يورو، ويشتبه بأن ضباطا إسرائيليين كبارا وموظفين حكوميين مقربين من نتنياهو، حصلوا على رشى من أجل تنفيذ الصفقتين.