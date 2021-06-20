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دولة أوروبية تدخل في موجة ثالثة من كورونا..ومخاوف من انتشار دلتا

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دولة أوروبية تدخل في موجة ثالثة من كورونا..ومخاوف من انتشار دلتا دولة أوروبية تدخل في موجة ثالثة من كورونا..ومخاوف من انتشار دلتا

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أعلنت بريطانيا، أنها تمر بموجة ثالثة من جائحة «كورونا» مع تسارع برنامج التطعيم ضد الفيروس لتجاوز انتشار متحور «دلتا» بالمملكة المتحدة.

وقال عضو اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة في بريطانيا البروفيسور، آدم فين حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية إن «الموجة الثالثة من جائحة مستمرة وتتفاقم، وربما يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء بأنها لن تحتدم بشكل أسرع لكنها مع ذلك تتصاعد لذا فإن هذه الموجة الثالثة جارية بالتأكيد».

وطالب فين، كبار السن بشكل خاص بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح؛ نظراً لسرعة انتشار «دلتا»، مضيفاً أن اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة تدرس حالياً هل سيتم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا أم لا، فيما من الواضح الآن أنه يجب تلقيح الشباب أولاً.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% في عدد حالات «دلتا» التي تم تحديدها لأول مرة في الهند.

المصرى اليوم

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