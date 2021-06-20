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«محلية النواب» تنهي زيارتها لمشروعات دمياط و بورسعيد وتعد تقريراً بالملاحظات

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«محلية النواب» تنهي زيارتها لمشروعات دمياط و بورسعيد وتعد تقريراً بالملاحظات «محلية النواب» تنهي زيارتها لمشروعات دمياط و بورسعيد وتعد تقريراً بالملاحظات

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أنهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء أمس، جولتها التفقدية والتي استمرت لمدة ٣ أيام، لمحافظتي بورسعيد ودمياط، للوقوف على أخر تطورات المشروعات القومية بالمحافظتين.

والتقى الوفد البرلماني، اللواء عادل الغضابن ومحافيظ بورسعيد، والذي صاحب اللجنة في جولتها بالمدن والأسواق الجديدة بالمحافظة.

فيما حرصت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استقبال أعضاء اللجنة ومرافقتها خلال الجولة التفقدية للمشروعات الجديدة في دمياط.

شارك في الجولة التفقدية بالمحافظتين، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبوسمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام.

ومن المقرر أن تجهز أمانة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرًا بتفاصيل الزيارة وما تم خلالها من ملاحظات لعرضه على هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، أن التقرير سيتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء الملاحظات التي رصدها الأعضاء أثناء الجولة التفقدية.

المصرى اليوم

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