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للحفاظ علي جمال كورنيش المنيا.. قص وتهذيب الأشجار ونظافة 24 ساعة (صور)

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحفاظ على نظافة وجمال كورنيش النيل بالمنيا، بدوريات متعاقبة على مدار الاربع وعشرون ساعة يوميا.

للحفاظ علي جمال كورنيش المنيا .. قص وتهذيب الأشجار ونظافة 24 ساعة

ويؤدي العاملون بإدارة كورنيش المنيا، عقب الحادية عشر مساءا من كل يوم وحلول مواعيد الغلق، لتبدأ بعدها رحلة رفع التجمعات ومخلفات القمامة عن طريق عمال النظافة والمشرفين حتي صباح اليوم التالي، حفاظا على مظهر الكورنيش فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم حرصا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا

للحفاظ علي جمال كورنيش المنيا .. قص وتهذيب الأشجار ونظافة 24 ساعة

فيما وجه العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مدير إدارة الكورنيش مصطفي مرسي، وجميع العاملين بالكورنيش بضرورة الانضباط والعمل على مدار الساعة وتنفيذ التكليفات والخطط المدرجة فيما يخص أعمال التجميل وتطوير الميادين وباقي مراحل الكورنيش الجاري العمل بها.

للحفاظ علي جمال كورنيش المنيا .. قص وتهذيب الأشجار ونظافة 24 ساعة

المصرى اليوم

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