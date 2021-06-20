إقبال كبير من أهالي قرية الحبيل بالأقصر للتبرع بالدم لصالح مرضى «أورام الاقصر»

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حملة للتبرع بالدم فى الأقصر

ضرب أهالى قرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية بجنوب الأقصر مثالا يحتذى به فى التطوع والتبرع بالدم لصالح مرضي السرطان في مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر .

وتبرع العشرات من أبناء القرية بالدم فى أولى الحملات التى نظمتها المستشفي فى المنطقة وسط إقبال غير مسبوق من الجميع وملحمة إنسانية رائعة .

وشارك العشرات من المتطوعين من الشباب فى تنظيم الفعاليات ، ووجهوا دعوة لاهالى المنطقة من خلال المساجد ومكبرات الصوت وهى الدعوة التى لاقت استجابة وتعاون كبير من الجميع .

وأشرف على الفعاليات فريق طبي متخصص من بنك الدم بالمستشفي ، بالتعاون مع مسؤولى العلاقات العامة والإعلام بالمستشفي ، حيث شهدت الفعاليات تنظيما مميزا والتزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات (الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري)، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً، مضيفاً أنه في كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض .

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لأهالى قرية الحبيل على جهودهم ومشاركتهم الفعالة فى نجاح الفعاليات مشيرا أن قوافل وحملات التبرع بالدم ستجوب كافة ربوع المحافظة خلال الفترة المقبلة.