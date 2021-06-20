شوشة: تطوير ميناء العريش أحيا الصناعة والإنتاج

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن افتتاح ميناء العريش بعد تطويره واستئناف العمل به أحيا العديد من الصناعات، وفتح المجال أمام حركة الانتاج لزيادة التصدير.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير ميناء العريش البحرى وتشغيله فتح آفاقا جديدة للتنمية والعمل بمحافظة شمال سيناء.. حيث أحيا بعض الصناعات التي كادت أن تتوقف، وفى مقدمتها صناعة الملح التي تتميز بها المحافظة لتوافر الخامات بها وانتشارها على طول الساحل في منطقة بئر العبدإلى جانب العديد من موارد وثروات المحافظة من رمل الزجاج والرخام والأسمنت التي يتم تصديرها حاليا إلى الخارج عن طريق ميناء العريش البحرى، والذى يعد من أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن تطوير وعمل الميناء أديا أيضا إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.. حيث تم تنشيط حركة التصدير وفتح آفاق جديدة من التنمية والعمل، وكذا فتح العديد من شركات التصدير والتوكيلات الملاحية داخل المحافظة.

وأعلن أن الميناء يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة ولصالح أبنائها، ويشجع على تعظيم الاستفادة من موارد وثروات المحافظة بتصنيعها وتصديرها إلى الخارج.. إلى جانب تشجيع الاستثمار على أرض المحافظة في مختلف المجالات.