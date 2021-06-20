أخبار عاجلة

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شوشة: تطوير ميناء العريش أحيا الصناعة والإنتاج

Print
شوشة: تطوير ميناء العريش أحيا الصناعة والإنتاج شوشة: تطوير ميناء العريش أحيا الصناعة والإنتاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن افتتاح ميناء العريش بعد تطويره واستئناف العمل به أحيا العديد من الصناعات، وفتح المجال أمام حركة الانتاج لزيادة التصدير.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير ميناء العريش البحرى وتشغيله فتح آفاقا جديدة للتنمية والعمل بمحافظة شمال سيناء.. حيث أحيا بعض الصناعات التي كادت أن تتوقف، وفى مقدمتها صناعة الملح التي تتميز بها المحافظة لتوافر الخامات بها وانتشارها على طول الساحل في منطقة بئر العبدإلى جانب العديد من موارد وثروات المحافظة من رمل الزجاج والرخام والأسمنت التي يتم تصديرها حاليا إلى الخارج عن طريق ميناء العريش البحرى، والذى يعد من أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن تطوير وعمل الميناء أديا أيضا إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.. حيث تم تنشيط حركة التصدير وفتح آفاق جديدة من التنمية والعمل، وكذا فتح العديد من شركات التصدير والتوكيلات الملاحية داخل المحافظة.

وأعلن أن الميناء يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة ولصالح أبنائها، ويشجع على تعظيم الاستفادة من موارد وثروات المحافظة بتصنيعها وتصديرها إلى الخارج.. إلى جانب تشجيع الاستثمار على أرض المحافظة في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى