مفاجأة.. الأهلى يقترب من حسم صفقة سيرجي أكا مع الجونة مجانًا

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دخل النادى الأهلى في مفاوضات جاده عن طريق أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى مع نادر شوقى وكيل اللاعب سيرجي أكا لاعب نادى الجونة لضمه صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن سبب دخول الأهلى في مفاوضات مع وكيل اللاعب وليس النادى بسبب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري ورفضه تجديد عقده مع النادى الساحلى بتعلميات من وكيله الذي كان رئيسا للشركة المكلفة بإدارة النادى الموسم الماضي.

ليتاكد رحيل اللاعب مجانا من النادى دون حصول الجونة على أي مقابل، واستغل الأهلى علاقتة الطيبة مع نادر شوقي في ضم اللاعب وعرض عودة والتر بواليا لنادى السابق وبيع مروان محسن ضمن صفقة سيرجي أكا.