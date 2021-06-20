الأرمن بين «مطرقة» باشينيان و«سندان» كوتشاريان

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توجه الناخبون الأرمن، اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لاختيار رئيس الوزراء الجديد، الذي ترشحه الأغلبية.

يشارك في الانتخابات الحالية 25 حزبا وكتلة سياسية، وتتصاعد المنافسة بين حزب «العقد المدني»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان، وكتلة «أرمينيا»، برئاسة روبرت كوتشاريان (رئيس سابق للجمهورية).

ومن المحتمل أن تتخطى الحاجز المحدد لدخول البرلمان، كتلة «يشرفني» بزعامة الرئيس الثالث للبلاد سيرج سركسيان والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي أرتور فانيتسيان، وكذلك حزب «أرمينيا المزدهرة»، بزعامة غاجيك تساروكيان، وحزب «أرمينيا المستنيرة» بزعامة إدمون ماروكيان، كما يشارك في الانتخابات حزب المؤتمر الوطني الأرمني بزعامة أول رئيس للجمهورية ليفون تير بتروسيان.

وأمام باشينيان تحدي للفوز، بسبب الاحتجاجات المنتظمة في الشوارع التي طالبته بالتنحي بسبب شروط اتفاقية السلام التي أنهت الصراع، بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، واستعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي فقدتها خلال الحرب في أوائل التسعينيات، على الرغمن من أن باشينيان تعرض للسجن لنحو عامين على خلفية دوره في مظاهرات قمعت بشكل دموي عام 2008.

ويحتاج الحزب أو التحالف الفائز إلى الحصول على 50٪ على الأقل من المقاعد بالإضافة إلى واحد ويمكن تخصيص مقاعد إضافية لتشكيل الحكومة.

وعندما طرح باشينيان نفسه منذ 3 سنوات، من أجل التغيير في محاربة الفساد، كانت الحرب هي الحاكمة، التي انتقصت من شعبيته، فيما انخفضت أكثر فأكثر لوّح خلالها بمطرقة خلال التجمعات الانتخابية، وكان باشينيان مخاطبا خصومه «هذه مطرقة الشعب ستسقط على رؤوسكم الفارغة.

والتكتل الانتخابي الذي يقوده روبرت كوتشاريان (66 عاماً) الذي كان رئيساً سابقا، يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا له، وقال كوتشاريان، إن الانتخابات ليست صراعاً على السلطة، ولكن هذا صراع لإعادة الدولة إلى الشعب متعهدا بالدفاع وأمن الحدود ومستقبل كاراباخ وتغيير الوضع الاقتصادي ومحاربة البطالة والفقر والهجرة ومعالجة لوضع السياسي الداخلي المتوتر للغاية.