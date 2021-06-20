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انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد انتظام امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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اكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان غرفة العمليات بديوان مديرية التريية والتعليم، تواصل أعمالها في متابعة سير منظومة العمل بإمتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وقال، ان غرفة العمليات الرئيسية في تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، لمتابعة إنتظام الطلاب بلجان سير الإمتحانات وأي عقبات يتم تذليلها على الفور لضمان سير الإمتحانات دون أي مشكلات.

واضاف ان جميع لجان الإمتحانات تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وتطهير وتعقيم اللجان بصفة دائمة.

مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحانات بلغ نحو 2418 طالب وطالبة موزعين على 13 لجنة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وفي سياق متصل، إستعدت المدارس الثانوية العامة بالوادى الجديد لبدء الإمتحانات التجريبية غدا الاثنين لطلاب الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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