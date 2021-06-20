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لوف: أنا مكتشف «مدمر البرتغال» في مباراة أمس

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لوف: أنا مكتشف «مدمر البرتغال» في مباراة أمس لوف: أنا مكتشف «مدمر البرتغال» في مباراة أمس

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أشاد يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبه روبن جوسينس في الفوز (4-2) على البرتغال في بطولة أوروبا يورو 2020 قائلا إنه كان يعرف أن المدافع الأيسر يملك كل مقومات النجاح.

وخاض جوسينس (26 عاما) لاعب أتالانتا الإيطالي مباراته الدولية الأولى في سبتمبر الماضي وكانت في دوري الأمم الأوروبية.

وتألق اللاعب بصورة لافتة في مباراته الدولية التاسعة مع منتخب بلاده الليلة الماضية وسبب صداعا مزعجا لدفاع البرتغال، بسبب سرعته الهائلة ومهاراته العالية، عندما أسهم في صناعة هدفين وأحرز هدفا خلال المباراة الثانية وقبل الأخيرة لبلاده ضمن المجموعة السادسة.

وبعد المباراة قال لوف في المؤتمر الصحفي: «اكتشفناه قبل عامين تقريبا ونجح هو في التكيف سريعا جدا في صفوف الفريق».

وأضاف المدرب «بعد أول مباراة خاضها معنا لم تكن لديه أي مشكلة.. فهو على تواصل وثيق ببقية لاعبي الفريق ومن ثم كان من الواضح أنه سيستمر معنا».

وأكد لوف أنه منبهر بصفة خاصة بانضباط اللاعب ومهاراته في التواصل على أرض الملعب، مضيفا «كشخص وعلى المستوى الفردي، فإننا نقدره كثيرا جدا. فهو منفتح ذهنيا ويجيد التواصل وعلاقته طيبة مع جميع لاعبي الفريق».

وتابع «وهو واضح في كل شيء.. وهو أيضا دقيق جدا ومباشر وملتزم تماما».

وكانت ألمانيا خسرت مباراتها الأولى في دور المجموعات أمام فرنسا بطلة العالم وستلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول الأربعاء المقبل في ميونيخ مع المجر.

المصرى اليوم

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