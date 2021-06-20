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ضمن «حياة كريمة».. إحلال وتجديد خطوط الصرف لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بالقليوبية

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ضمن «حياة كريمة».. إحلال وتجديد خطوط الصرف لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بالقليوبية ضمن «حياة كريمة».. إحلال وتجديد خطوط الصرف لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بالقليوبية

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشهيد إمام الوكيل بمركز شبين القناطربالمحافظة، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وقال رئيس الشركة، في بيان صحفي الأحد، إنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بشبين القناطر بإجمالى أطوال شبكات 420 متر قطر 14 بوصة وتنفيذ 10 مطابق صرف صحى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 10 مليون و600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «حياة كريمة»، تهدف إلى الإرتقاء بالقرى ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

المصرى اليوم

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