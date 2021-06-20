طلب احاطة بالبرلمان يشكو عدم انتهاء العمل بنفق ناصر

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تقدم النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في شأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لنفق ناصر بحي غرب شبرا الخيمة- محافظة القليوبية من تجديده.

ونوه النائب محمد عبدالعزيز إلى أنه مع حدوث تسريب للماء قد يسبب لكارثة وخطورة على خط السكة الحديد القاهرة- اسكندرية وكذلك طريق مصر اسكندرية الزراعي.

وأضاف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن كل ذلك يتم وسط عدم قيام محافظة القليوبية بدورها في الرقابة المحلية ولذلك طلب النائب تحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.