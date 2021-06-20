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"الحجرف" يشيد بيقظة وكفاءة قوات التحالف ويدين الارهاب الحوثي

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"الحجرف" يشيد بيقظة وكفاءة قوات التحالف ويدين الارهاب الحوثي "الحجرف" يشيد بيقظة وكفاءة قوات التحالف ويدين الارهاب الحوثي
قال: أعمال المليشيا تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، استمرار استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بهجمات متكررة بلغت 17 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة باتجاه المملكة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد "الحجرف" أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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