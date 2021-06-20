جورجينا رودريجيز تدعم رونالدو بعد خسارة البرتغال أمام ألمانيا بصورة مثيرة للجدل

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حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال، على دعم «الدون» بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام منتخب ألمانيا.

وخسر منتخب البرتغال أمام منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ونشرت جورجينا صورة للنجم كريستيانو رونالدو عبر خاصية «استوري» في حسابها الخاص بموقع انستجرام، وعلى رأسه تاج، في إشارة منها إلى أن رونالدو هو ملك الكرة في العالم، الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير المتابعين لحساب النجمة الإسبانية بين مؤيد ومعارض لرأيها.

رونالدو مع جورجينا رودريجيز

ورغم الخسارة أمام ألمانيا إلا أن النجم البرتغالي ترك بصمته في المباراة وتألق رونالدو حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله ديوجو جوتا، وعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.