انتهاء امتحان مادتي الفقه والإنشاء بشمال سيناء دون شكاوى

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انتهت امتحانات مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، دون شكاوى أو إخطارات.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن غرفة العمليات في ديوان عام المنطقة بالعريش لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات من الطلبة أو أولياء الأمور.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالات غش خلال سير الامتحانات أو إصابة طلبة أو مراقبين بالاشتباه بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل الامتحانات وبعد كل امتحان.

أشار إلى تغيب عدد 27 طالبًا وطالبة عن اداء الامتحانات، حيث بلغ عدد الحضور 299 طالبًا وطالبة من اجمالي عدد الطلاب المقيدين وعددهم 326 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 8 لجان امتحانية.