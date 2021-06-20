تعرف على أخر تطورات أزمة لقاح كورونا بين فلسطين وإسرائيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارجاع 90 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا الذي يوشك على انتهاء تاريخه (في 30 يوينو 2021) إلى إسرائيل.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن اللقاح ليس تبرعاً من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقاً من خزينة الدولة.

وتابعت:«تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم طبقاً لاتفاق وزارة الصحة معها وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وافتتاح التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس».

وبيّنت الوزارة، أنها ستعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم، وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ

وتسببت صفقة اللقاحات مع إسرائيل في غضب شعبي فلسطيني بعد الاعلان عن قرب انتهاء صلاحيتها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قالت مساء أمس السبت، في تعقيبها حول إلغاء الحكومة الفلسطينية اتفاقية لقاحات «كورونا»، «إن التطعيمات كانت سليمة تمامًا.»

وأفادت أن تواريخ انتهاء الصلاحية كانت معروفة للفلسطينيين، وكل شيء تم تنسيقه والاتفاق عليه مسبقًا.«مشيرة أن الفلسطينيون تلقوا نفس اللقاحات المستخدمة في إسرائيل.

ومع ذلك، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية، الجمعة، إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها.

وأكد المصدر الإسرائيلي لموقع «هآرتس» العبرية، أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية«.

ومن جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، سترمى في القمامة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت، مساء يوم الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.