الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة ونسبة النجاح 70.9%

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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وبلغت نسبة النجاح ٧٠.٩% وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103 ألفًا و803 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح ٨٥%، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 7 آلاف و183طالبًا وطالبة، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة الصف الثالث الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١% .

واتصل المحافظ بالطلاب الأوائل مقدمًا لهم التهنئة بالتفوق متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة هم: