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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة ونسبة النجاح 70.9%

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة ونسبة النجاح 70.9% الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة ونسبة النجاح 70.9%

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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وبلغت نسبة النجاح ٧٠.٩% وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103 ألفًا و803 طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح ٨٥%، وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 7 آلاف و183طالبًا وطالبة، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة الصف الثالث الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١% .

واتصل المحافظ بالطلاب الأوائل مقدمًا لهم التهنئة بالتفوق متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة هم:

  • المركز الأول الطالبة / سلمي خميس علي يوسف النافع، إدارة كوم حمادة، مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات، المجموع ٢٨٠ درجة.
  • المركز الثانى الطالب / مهند مصطفي محمد الدقاق، إدارة وادي النطرون التعليمة، مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع ٢٧٩,٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالب / مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت، مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالب / عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، إدارة الرحمانية التلعيمة، مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالبة / أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله ، إدارة الدلنجات التعليمية، مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالبة / بسملة جمال سالم خميس، إدارة أبو المطامير، مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالبة / إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور، مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالب / عبد الله السيد عبد الله السيد، إدارة ايتاي البارود التعليمية، مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالبة / نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، إدارة حوش عيسى التعليمية، مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
  • المركز الثاني مكرر الطالبة / شهد شريف قطب احمد مصطفي، إدارة التحرير، مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

المصرى اليوم

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