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7 منتزهات و4 ساحات.. أمانة الشرقية تكمل إنشاء 68 حديقة في الخبر

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7 منتزهات و4 ساحات.. أمانة الشرقية تكمل إنشاء 68 حديقة في الخبر 7 منتزهات و4 ساحات.. أمانة الشرقية تكمل إنشاء 68 حديقة في الخبر
ملائمة لذوي الإعاقة عبر توفير منحدرات دخول وخروج ومواقف خاصة

7 منتزهات و4 ساحات.. أمانة الشرقية تكمل إنشاء 68 حديقة في الخبر

أكملت أمانة المنطقة الشرقية إنشاء 68 حديقة و7 متنزهات و4 ساحات رياضية في محافظة الخبر، وذلك ضمن مشاريع أنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم افتتاح حديقة الزنبق في الخبر التي تبلغ مساحتها 6400 متر مربع، وتضم ملعب كرة قدم مفروداً بالعشب الصناعي بمساحة 460 متراً مربعاً، ومجمع ألعاب أطفال ومضمار مشي بطول 265 متراً طولياً وعرض 3 أمتار مربعة، ومسطحات خضراء، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة بالحديقة وعدد من الكراسي الخرسانية والحاويات وجلسات خشبية مظللة.


وأوضحت أنه روعي في إنشاء الحدائق أن تكون ملائمة لذوي الإعاقة، عبر توفير منحدرات دخول وخروج ومواقف خاصة لهم، مؤكدة سعيها لتحسين وتطوير خدماتها في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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