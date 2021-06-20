افتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم مع تطبيق البروتوكولات الصحية

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"الإسلامية" دعت المصلين والزائرين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء ابتداءً من اليوم، وعلى مدار الساعة؛ لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا؛ بهدف التخفيف من التكدس أو الازدحام وخاصة على مداخل وفي ساحات المسجد.

ودعت الوزارة المصلين والزائرين إلى أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تواصل تنظيم برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات الوزارة لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقّي المرض والأحكام الشرعية في ذلك.