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إبرهيم عثمان يقفز بمشاهدات «الحدث اليوم» لمليون و300 ألف لأول مرة منذ إنطلاقها

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إبرهيم عثمان يقفز بمشاهدات «الحدث اليوم» لمليون و300 ألف لأول مرة منذ إنطلاقها إبرهيم عثمان يقفز بمشاهدات «الحدث اليوم» لمليون و300 ألف لأول مرة منذ إنطلاقها

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مقطع من حلقة برنامج «مساحة حرة» الذي يذاع مساء السبت على قناة الحدث اليوم قفز بمشاهدات القناة وحقق للمرة الأولي منذ بداية بث القناة مليون و300 ألف مشاهدة حصدها مقدم البرنامج الإعلامي إبراهيم عثمان عندما علق عما إرتكبه المطرب أحمد سعد داخل إحدي محطات البنزبن، وقيامه بصفع عامل في المحطة على وجهه إعراضا منه على تصرف العامل.

وإنفعل عثمان خلال الحلقة منتقدا بشدة تصرف الفنان أحمد سعد وقال نصا «تنقطع إيدك بعد اللي حصل» ليتجاوز عدد التعليقات على الفيديو الــ 6500 تعليق و4900 مشاركة في سابقة هي الأولي التي تشهدها قناة الحدث اليوم والمذاع عليها البرنامج.

يذكر أن برنامج مساحة حرة بدأ أولي حلقاته في فبراير من العام الماضي وإستضاف عدد كبير من الشخصيات العامة في مختلف المجالات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية وحقق نجاحا كبيرا ساهم في إستمراريته حتي الأن وسط تزايد ملحوظ في عدد مشاهداته التي تظهرها الصفحة الرسمية لقناة الحدث اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي..

المصرى اليوم

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