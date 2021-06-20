أخبار عاجلة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التعليم العالي تنفي تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات

Print
التعليم العالي تنفي تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات التعليم العالي تنفي تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعليم العالي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، على أن يكون التنسيق إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر الرابط التالي: «tansik.egypt.gov.eg» باعتباره المنوط بتسجيل الرغبات، وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفي سياق متصل، تتمثل خطوات تسجيل إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، في الآتي ( يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، ليقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ويظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي- المحافظة- الإدارة التعليمية التابع لها الطالب- المدرسة- الشعبة التي درسها الطالب «علمية- هندسية- أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، ليقوم باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، ويقوم الطالب عقب الانتهاء من عملية التسجيل بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى

إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى