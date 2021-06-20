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بسبب «حسين يعقوب» .. البرلمان يدرس منع غير المتخصصين بالتحدث في الدين

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بسبب «حسين يعقوب» .. البرلمان يدرس منع غير المتخصصين بالتحدث في الدين بسبب «حسين يعقوب» .. البرلمان يدرس منع غير المتخصصين بالتحدث في الدين

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تقدم النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، على خلفية تبرأ الداعية السلفي محمد حسين يعقوب من ادعائه أنه فقيه أو عالم دين، باقتراح برغبة للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.

وقال النائب في مقترحه، إن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية، وههم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين.

وطالب «رضوان» بعدم ترك أمور الفتوى إلا للدارسين أو خريجي الأزهر، لأن ترك الأمور بهذا الشكل يتسبب في خروج فتاوي تسبب الفتن والتضليل.

وكان الداعية محمد حسين يعقوب، والذي ظل يخطاب الناس في أمور الدين لأكثر من 20 عماً من خلال وسائل الإعلام وأشرطة الكاسيت، والخطب المسجلة، وأحد أشهر دعاة الفكر السلفي، قد نفى عن نفسه أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة» أنه فقيه أو عالم دين، وإنه غير مؤهل للفتوى.

المصرى اليوم

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