محافظ أسوان : توفير ٣ اتوبيسات لنقل مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توفير ٣ اتوبيسات، لنقل المعلمين المنتدبين إلى أعمال الامتحانات بمراكز إدفو، مرورًا بإدارات دراو وكوم امبو، على أن يتم التحرك في تمام السادسة صباحًا من أمام مبنى ديوان المحافظة؛ وذلك تخفيفًا لمعانا المعلمين، ولضمان سلامتهم ووصولهم في المواعيد المحددة للجان.

جاء ذلك عقب الشكاوى من تأخر وصول الملاحظين المنتدبين لأعمال الدبلومات الفنية إلى مقار لجانهم الامتحانية بسبب حدوث عطل مفاجئ في القطار الذي كان يقلهم للجان إدارات دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو أمس السبت.

وقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان الشكر للمحافظ على مواقفه الداعمة لتعليم أسوان، ولجهوده المستمرة في تذليل أي عقبات تواجه المعلمين، وحرصه الدائم على مصلحة أبنائه الطلاب.