«خارجية النواب»: قارة أفريقيا تحصل على 2% فقط من لقاحات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات كورونا.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه انطلاقًا من دور مصر المحوري والريادي في إفريقيا، ورغبتها الجادة في ضمان التوزيع العادل للقاحات، خاصة في ظل تصاعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من احتمالية حدوث موجات جديدة وارتفاع وَتيرة تفشي الوباء في القارة، وكذلك إعلان مجلس السلم والأمن الإفريقي أن إفريقيا حصلت على ٢٪ فقط من لقاحات كورونا حول العالم وهو ما يُشكل نسبة ضئيلة بالمقارنة مع القارات المختلفة، علاوة على ذلك فإن الوضع العام في معظم الدول الإفريقية غير مُهيأ لاحتواء انتشار الفيروس واستقبال تحور سلالات جديدة، وبناءً عليه فإن تأخر إمدادات اللقاحات قد يُسبب عواقب وخيمة على مناطق يُحاصرها الفقر والمرض.

ودعا النائب وفقاً لطلب إحاطته، من وزارة الخارجية، العمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل حصول القارة الإفريقية على حصة مُنصفة من اللقاحات، وتوضيح الاستراتيجيات التي تنتهجها المنظمات المعنية مع الأشقاء الأفارقة خلال عملية التوزيع، وأيضًا دعم إجراء مباحثات عاجلة بين الدول المُنتجة للقاح حول ضرورة رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتي يتم تقويض عملية الاحتكار وتنحية النزعة القومية جانبًا بما يُحقق إعلاء قيمة الإنسانية في تلك الظروف الاستثنائية.