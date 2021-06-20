أخبار عاجلة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«خارجية النواب»: قارة أفريقيا تحصل على 2% فقط من لقاحات كورونا

Print
«خارجية النواب»: قارة أفريقيا تحصل على 2% فقط من لقاحات كورونا «خارجية النواب»: قارة أفريقيا تحصل على 2% فقط من لقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات كورونا.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه انطلاقًا من دور المحوري والريادي في إفريقيا، ورغبتها الجادة في ضمان التوزيع العادل للقاحات، خاصة في ظل تصاعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من احتمالية حدوث موجات جديدة وارتفاع وَتيرة تفشي الوباء في القارة، وكذلك إعلان مجلس السلم والأمن الإفريقي أن إفريقيا حصلت على ٢٪ فقط من لقاحات كورونا حول العالم وهو ما يُشكل نسبة ضئيلة بالمقارنة مع القارات المختلفة، علاوة على ذلك فإن الوضع العام في معظم الدول الإفريقية غير مُهيأ لاحتواء انتشار الفيروس واستقبال تحور سلالات جديدة، وبناءً عليه فإن تأخر إمدادات اللقاحات قد يُسبب عواقب وخيمة على مناطق يُحاصرها الفقر والمرض.

ودعا النائب وفقاً لطلب إحاطته، من وزارة الخارجية، العمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل حصول القارة الإفريقية على حصة مُنصفة من اللقاحات، وتوضيح الاستراتيجيات التي تنتهجها المنظمات المعنية مع الأشقاء الأفارقة خلال عملية التوزيع، وأيضًا دعم إجراء مباحثات عاجلة بين الدول المُنتجة للقاح حول ضرورة رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتي يتم تقويض عملية الاحتكار وتنحية النزعة القومية جانبًا بما يُحقق إعلاء قيمة الإنسانية في تلك الظروف الاستثنائية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021