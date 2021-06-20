نائب: وزارة الكهرباء لا تراعي ظروف المواطنين وسعرها الأغلى فى العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، وتابع عبدالمنعم بأنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم فان مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان) وأغلى من دول أفريقية مثل ( إثيوبيا-وزامبيا-وانجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.

وطالب رئيس حزب العدل، وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، وعلى الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود أي أرقام تدل على دعم الكهرباء ف موازنة 2021/ 2022 بل وفي ثلاث موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.

كما طالب بوقف أي زيادات على فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، للتخفيف على كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية .