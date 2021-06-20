محافظ الشرقية يفاجئ مدينة القرين ويوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

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قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

تفقد المحافظ ميدان القلعة مروراً بشارع أبوسبيبة وصولاً لشارع ميدان الشيخة حمدة وشارع جمال عبدالناصر، والذي يشهد أعمال رصف ورفع كفاءة، مشدداً على رئيس مدينة القرين بإزالة كافة الإشغالات بالشارع،والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات للإنتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

كما تابع محافظ الشرقية أعمال نقل أعمدة الإنارة من الجزيرة الوسطي بشارع جمال عبدالناصر، إلى جانبي الطريق بمعرفة إدارة هندسة كهرباء القرين، موجهاً رئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من كافة الاعمال طبقاً للمواصفات القياسية ،وكذلك التنسيق مع الشركة المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بالشارع، لسرعة نهو الأعمال ورد الشيء لأصلة بالتنسيق مع مديرية الطرق، لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية.

كما حرص محافظ الشرقية على زيارة ديوان مجلس مدينة القرين، لمتابعة سير انتظام العمل به، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على حسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ألتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدي رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، كما تعرف على إحتياجاتهم واستمع لمشاكلهم، ووجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.