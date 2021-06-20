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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات «الأقصى» بحراسة مشددة

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات «الأقصى» بحراسة مشددة مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات «الأقصى» بحراسة مشددة

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اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوساً تلمودية وجولات استفزازية، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر يوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من بلدة دير الأسد في أراضي عام 1948.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه عقب الأحداث التي شهدتها البلدة السبت، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف في البلدة، حيث قامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار في الهواء، الأمر الذي تسبب بإصابة شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جدا.

وعقب ذلك، اندلعت مواجهات مع بعض الأهالي والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات، وطالبوهم بمغادرة المكان، فيما واصلت عناصر من القوات الإسرائيلية الاعتداء على الأهالي، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.

المصرى اليوم

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