"الوقداني" يحصل على درجة "أستاذ دكتور" في علم الاجتماع

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حصل عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالله بن مسفر بن عبدالله الوقداني، على درجة "أستاذ دكتور" في مجال علم الاجتماع.

والدكتور "الوقداني" من المتخصصين في مجال علم الاجتماع التنظيمي ونظريات علم الاجتماع عمومًا. ومن ضمن أعماله العلمية المترجمة كتابا "البيروقراطية: ما الذي تفعله الأجهزة الحكومية ولماذا"، وكتاب "الجريمة والفساد في المنظمات.. لماذا تحدث وما الذي يجب فعله بشأنها؟".

ولديه عدد من البحوث والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، ومن أهمها كتابه "ماكس فيبر: المنهج العلمي والتحليلات النظرية".