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مركز بحثي روسي: «دلتا كورونا» هي الأشرس و«سبوتنيك v» فعال ضد التحورات الجديدة

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مركز بحثي روسي: «دلتا كورونا» هي الأشرس و«سبوتنيك v» فعال ضد التحورات الجديدة مركز بحثي روسي: «دلتا كورونا» هي الأشرس و«سبوتنيك v» فعال ضد التحورات الجديدة

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قال ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية، إن السلالة الهندية من «أكثر شراسة» من سلفها فيروس مدينة ووهان.

وذكر رئيس مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية أن المرض أثناء العدوى بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، يسري بسرعة البرق.

وأضاف غينسبورغ، في حديث تلفزيوني: «تقوم السلالة الهندية بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض، وبالتالي، تقلل هذه السلالة من الوقت للظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب».

وأكد العالم الروسي من جديدة، أن لقاح «سبوتنيك V» الروسي يقي من جميع الأنواع المعروفة حاليا لفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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